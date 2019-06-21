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В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Каждый детеныш весит около 500 граммов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Рожденные в этом году детеныши стали третьим пометом у рысей, поэтому теперь можно с уверенностью сказать, что вопреки всем сложностям в Московском зоопарке появилась настоящая семья рысей, члены которой живут в мире и согласии друг с другом. Дело в том, что для рысей подобная форма социальной организации не характерна. В природе они обычно живут поодиночке, как и другие кошки. Так что в какой-то мере наш рысиный прайд - явление уникальное", - приводятся на сайте слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.

Вес каждого рысенка составляет около 500 граммов. В настоящее время они все время проводят с матерью, питаются молоком. Отец котят охраняет их и вольер и наблюдает за посетителями зоопарка. Старшие братья и сестры новорожденных рысят пока лишь изредка подходят к ним, чтобы обнюхать.

Восточносибирские рыси занесены в Международную Красную книгу.

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