Более 30 тыс. рабочих мест появится в Москве и Подмосковье благодаря запуску МЦД

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) создаст более 30 тыс. рабочих мест в транспортной инфраструктуре. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Территории возле станций МЦД будут благоустраивать и развивать. Здесь появятся парки и скверы, торговые точки и бизнес-центры, что привлечет новых работодателей в отдаленные районы столицы и города Подмосковья. Кроме того, получить работу можно будет и на транспортных предприятиях, где появится 31 тыс. новых рабочих мест. К запуску первых двух диаметров требуются машинисты, кассиры и другие специалисты, которые будут обеспечивать работу МЦД", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Отмечается, что развитие транспортного сообщения и территорий у платформ позволит привлечь новых работодателей в Москву и область.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, предполагающий создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. МЦД-1 Одинцово - Лобня (52 км, 28 станций) и МЦД-2 Нахабино - Подольск (80 км, 38 станций) планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года, МЦД-3 Зеленоград - Раменское - в конце 2021 - начале 2022 года.