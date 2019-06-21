Часть детских садов Москвы с 1 июля начнут принимать детей с двух лет и четырех месяцев

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Детские сады в большинстве районов Москвы с июля 2019 года будут принимать детей, достигших возраста два года и четыре месяца. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter.

"Мы проделали большую работу, чтобы в подавляющем большинстве районов Москвы были места в детсадах для малышей с двух с половиной лет. А с 1 июля, также в большинстве районов, садики начнут принимать детей с двух лет и четырех месяцев. Мамы быстрее вернутся к работе или освободят время для себя", - написал он.

Согласно данным портала мэра и правительства Москвы, из 441 тыс. детей, посещающих сейчас детские сады в столице, более 80 тыс. - младше трех лет.

С 2011 года в городе построили 242 здания с дошкольными группами, они рассчитаны на 40,8 тыс. мест. Помимо этого в Москве работают более 1 тыс. семейных детских садов, их посещают около 3,5 тыс. воспитанников. Еще в столице есть группы кратковременного пребывания для детей от 1,5 лет, в них ходят 50 тыс. малышей.