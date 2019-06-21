Пользователи приложения "Парковки Москвы" смогут исправлять информацию об оплате стоянки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Обновленное мобильное приложение "Парковки Москвы" позволит автомобилистам самостоятельно исправлять неверно указанную информацию и избегать штрафов, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

"Благодаря обновленному дизайну и функционалу мобильного приложения "Парковки Москвы New" будет удобнее оплатить парковку. Автомобилисты станут реже получать штрафы при некорректном заполнении данных", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

В частности, теперь в приложении можно исправить время завершения парковки, государственный номер автомобиля и номер парковочной зоны. Однако, ввести корректную информацию необходимо до конца суток.

Для доступа к этой функции автомобилистам необходимо скачать новую версию приложения.