Проспект Академика Сахарова в Москве перекроют 23 июня из-за митинга

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Проспект Академика Сахарова в Москве будет полностью перекрыт с 12:00 до 21:00 23 июня от Докучаева переулка до Садового кольца в связи с проведением митинга, сообщил в пятницу столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Ранее сообщалось, что на этот день правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Также машинам будет запрещено проезжать по улице Маши Порываевой от улица Каланчевская до Докучаева переулка с 12:00 до 21:00 июня.

Ранее сообщалось, что согласованный митинг в поддержку Голунова и других журналистов пройдет 23 июня на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с 17:00 до 19:00. Предполагаемое количество участников - 20 тыс. человек. Следить за правопорядком на митинге будет главное управление МВД России по Москве.