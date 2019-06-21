Полиция поможет охранять точки сбора подписей за кандидатов в депутаты в Мосгордуму

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Начальник главного управления МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов пообещал главному редактору радио "Эхо Москвы" и заместителю председателя Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову содействовать в охране точек сбора подписей для выдвижения кандидатов в депутаты в Мосгордуму.

В четверг вечером Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале обращение к Баранову. По его данным, в интернете появилась информация о провокациях и иногда нападениях на пункты сбора подписей в поддержку кандидатов в депутаты. Журналист попросил генерал-лейтенанта обеспечить охрану этих точек силами полиции. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал обращение Венедиктова.

"Главное управление МВД РФ по городу Москве готово оказывать содействие в данном вопросе и оперативно реагировать при поступлении соответствующих запросов об обеспечении безопасности в конкретном месте сбора подписей за кандидатов в депутаты или от Общественного штаба по наблюдению за выборами", - говорится в опубликованном сегодня Венедиктовым ответе Баранова.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Кандидаты могут подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля. Каждому кандидату необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города - в Зеленограде, Бибирево и Чертаново - будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.