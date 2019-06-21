Выпуск московских кадет прошел на Соборной площади в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве.

В этом году Московское военно-музыкальное училище имени В.М. Халилова, Московское суворовское училище и Пансион воспитанниц Минобороны окончили 213 юношей и девушек. Документы об образовании им вручили статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков и заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"Вы завершили обучение, получили свои первые документы об образовании. Это событие, безусловно, является знаменательной вехой в вашей жизни и в вашей профессиональной биографии. Позади у вас напряженные годы учебы, в ходе которых ваши педагоги и воспитатели передавали вам свои знания и опыт. Большое спасибо, уважаемые наставники, за ваш вдохновенный труд, за то, что вы вкладывали сердце и душу в дело воспитания патриотов нашей страны и достойных граждан Отечества", - сказал Панков на торжественной церемонии.

Он пожелал выпускникам пронести через всю жизнь воспоминания о родном училище, любовь и уважение к наставникам. "Мы годимся вашими успехами в учебе, спорте и творчестве и желаем вам новых побед. Всегда помните, что лишь тот способен идти в ногу со временем и добиваться результатов, кто настойчиво и целеустремленно работает над собой, постоянно совершенствует профессиональное мастерство, ищет новые пути достижения поставленной цели", - напутствовал кадет замминистра.

После получения аттестатов и дипломов кадеты, суворовцы и воспитанницы покинули Соборную площадь.

В этом году 21 девушка окончила Пансион воспитанниц Минобороны с золотой медалью, шесть кадет Московское военно-музыкального училища получили красные дипломы, шесть золотых медалей получили московские суворовцы.