Воду начали раздавать на 12 станциях МЦК из-за жары

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники московского метрополитена начали раздавать питьевую воду пассажирам на 12 станциях Московского центрального кольца (МЦК), сообщается в Twitter московского метро.

"В городе жарко. Уже раздаем питьевую воду на всех наземных станциях и на станциях МЦК "Балтийская", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Автозаводская", "Локомотив", "Лихоборы", "Дубровка", "Окружная", "Андроновка", "Стрешнево", "Панфиловская" и "Зорге", - говорится в сообщении.

По регламенту, пассажирам метро начинают выдавать воду, если температура на станциях и в поездах поднимается выше 28 градусов и сохраняется на таком уровне как минимум в течение полутора часов.

Бутылки с питьевой водой уже раздавали бесплатно в мае и июне на станциях "Дубровка", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Окружная", "Коптево", "Автозаводская", "Выхино", "Улица 1905 года", "Технопарк", "Кунцевская", "Кропоткинская", "Речной вокзал" и "Водный стадион", а также на четырех станциях МЦК.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение: температура воздуха в Москве может достичь 32 градусов в пятницу.