Несколько улиц в центре Москвы перекроют 2 июня из-за религиозной процессии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ряд улиц в районе станции метро "Улица 1905 года" будут перекрыты для автомобильного движения в Москве 23 июня в связи с религиозным мероприятием. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

В частности, с 11:30 до 13:30 23 июня будет перекрыт квадрат улиц: Малая Грузинская, улица Климашкина, Расторгуевский переулок и Пресненский Вал.

Как уточнили ТАСС в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, которая расположена на Малой Грузинской улице, 23 июня будет проводиться крестный ход в честь католического праздника Тела и Крови Христовых.