Телецентр "Останкино" проверяют шестой раз за месяц из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб шестой раз в течение месяца проверяют телецентр "Останкино" в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу.

"Неизвестный направил на электронную почту администрации телецентра "Останкино" сообщение о минировании. На место прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи с собаками, идет проверка данной информации", - сказал собеседник агентства.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно сообщали о заложенных взрывных устройствах на различных объектах инфраструктуры в Москве, Подмосковье и других регионах РФ. Во всех случаях информация о минировании проверялась специалистами профильных ведомств, однако опасных для жизни человека предметов нигде найдено не было.