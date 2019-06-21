РЖД организуют железнодорожно-автобусные маршруты из Москвы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) организуют перевозки пассажиров по схеме "поезд + автобус" из Москвы в Нижний Новгород, Арзамас, Чебоксары и Городец. Об этом говорится в сообщении компании в пятницу.

Перевозки по маршрутам Москва - Нижний Новгород - Арзамас, Москва - Нижний Новгород - Чебоксары и Москва - Нижний Новгород - Городец начнутся 5 июля.

Как отмечается в пресс-релизе РЖД, перевозки пассажиров будут осуществлять составы "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД), курсирующие в сообщении с Москвой и проходящие через станцию Нижний Новгород, а также автобусы, следующие из Нижнего Новгорода в Арзамас, Городец и Чебоксары. Рейсы "поезд + автобус" состыкованы по времени прибытия и отправления. Стоимость проезда в автобусе по маршруту Нижний Новгород - Арзамас составляет 260 рублей, Нижний Новгород - Чебоксары - 720 рублей, Нижний Новгород - Городец - 170 рублей.

Билеты можно оформить единовременно в любой кассе дальнего следования на железнодорожных вокзалах или на сайте РЖД.