Более 10 тыс. бутылок с водой раздали пассажирам московского метро с начала лета

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники московского метро раздали с начала лета более 10 тыс. бутылок с питьевой водой, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"Мы тщательно следим за погодой и микроклиматом на станциях, чтобы вовремя начать раздачу воды и сделать пребывание пассажиров в метро более комфортным. Список станций, на которых раздают воду, формируется в зависимости от температуры воздуха. Всего с начала лета пассажиры метро и МЦК в жаркие дни получили более 10 тыс. бутылок с водой. В разные дни раздача проходила более чем на 50 станциях метро и МЦК", - сказал собеседник агентства.

По регламенту, пассажирам метро начинают выдавать воду, если температура выше 28 градусов сохраняется на станциях и в поездах в течение полутора часов. 20 июня из-за жаркой погоды пассажирам раздавали воду на 24 станциях метро и МЦК, воду раздавали в основном на наземных станциях.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение: температура воздуха в Москве 21 июня достигнет 32 градусов. В пятницу воду раздают пассажирам на всех наземных станциях метро и на станциях МЦК "Балтийская", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Автозаводская", "Локомотив", "Лихоборы", "Дубровка", "Окружная", "Андроновка", "Стрешнево", "Панфиловская" и "Зорге".