СК проверит данные о двух детях, живущих в непригодной для проживания квартире в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о двух малолетних детях, живущих в грязной квартире с ненадлежащими условиями. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Из информации в СМИ следует, что сотрудниками правоохранительных органов в квартире на северо-востоке Москвы обнаружены двое малолетних детей в непригодных для проживания условиях. По данному факту Следственными органами ГСУ СК по Москве незамедлительно организована доследственная проверка", - сообщила Иванова.

По данным СМИ, двое детей пяти и семи лет проживают в квартире в грязи. Как сообщают СМИ, дети голодные и не знают, как их зовут.

"Следователи проверят, изложенные в публикации все факты", - сообщила представитель ГСУ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Местонахождение родителей устанавливается.