Развод караулов в Кремле перенесли на 23 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Церемония развода караулов, которая по субботам проходит в Кремле, на этот раз состоится в воскресенье.

"В связи с Днем памяти и скорби церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля переносится с субботы, 22 июня 2019 года, на воскресенье, 23 июня 2019 года, в 12:00", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

Церемония развода караулов проходит в Кремле каждую субботу в теплое время года. В ней принимают участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Посмотреть на церемониал на Соборной площади может любой желающий, купив билет на посещение Кремля.