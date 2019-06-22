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На станциях метро и МЦК из-за жары начали раздавать воду

Бесплатное питье выдают на станциях "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Измайловская", "Кунцевская", а также на "Технопарке" и других

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники московского метрополитена начали раздавать питьевую воду пассажирам на восьми станциях метро и семи станциях Московского центрального кольца (МЦК), сообщается на странице московского метро в Twitter.

"Сегодня в жару раздаем воду на станциях мосметро и МЦК. Метро: "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект" и "Выхино", "Измайловская" и "Кунцевская", а также на "Технопарке". МЦК: Бульвар Рокоссовского, Окружная, Владыкино, Панфиловская, Балтийская, Стрешнево, Зорге", - говорится в сообщении.

По регламенту, пассажирам метро начинают выдавать воду, если температура на станциях и в поездах поднимается выше 28 градусов и сохраняется на таком уровне как минимум в течение полутора часов.

Жаркая погода устоялась в московском регионе с начала июня и сохранится в столичной агломерации на предстоящих выходных 22-23 июня, согласно ожиданиям синоптиков. В отдельные дни температура превышала 30 градусов.

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