Дети из грязной квартиры в Москве развиты по возрасту и идут на контакт

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Девочки семи и восьми лет, найденные в пятницу в грязной квартире на северо-востоке Москвы, развиты в соответствии со своим возрастом, разговаривают и имеют социальные навыки. Повреждений на теле детей нет, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента соцзащиты.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию СМИ о двух малолетних девочках, живущих в квартире с ненадлежащими условиями. По данным СМИ, они голодные и не знают, как их зовут. Позже стало известно, что детей направили в больницу.

"Дети идут на контакт, они разговаривают, знают свои имена, социальные навыки и физическое развитие соответствует возрасту, телесных повреждений нет. Во время беседы с психологом дети вели себя спокойно, доброжелательно, улыбались и шутили", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что старшая девочка собирается в школу после каникул. "Старшая девочка сказала, что чувствует себя хорошо, назвала свое имя, возраст, рассказала, что в школу не ходит, так как каникулы, но очень хочет. Дома она проживает с мамой, папой, сестрой и бабушкой, еще у них в квартире есть кошка", - сказал собеседник.

В департаменте отметили, что с младшим ребенком специалисты провели игровую беседу, в ходе которой девочка рассказала, что любит фрукты, ягоды и соки и что ей нравится играть с папой в шахматы.

"На сегодняшний день контакт с семьей установлен, работа с ними будет продолжена: оказана помощь в наведении порядка в квартире, предложена адресная социальная помощь и психологическая поддержка. Специалисты сделают все возможное, чтобы помочь семье в создании условий для нормального воспитания и развития детей", - добавили в департаменте.