Около 1 тыс. москвичей стали участниками патриотической акции на Белорусском вокзале

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Около 1 тыс. жителей Москвы приняли участие в общественно-патриотической акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года", которая была приурочена ко Дню памяти и скорби. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Памятная дата, учрежденная постановлением президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года, получила современное название указом президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года.

"Традиционная акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года" напомнила москвичам о событиях войны и мужественных подвигах советских солдат. На привокзальной площади собрались 1 тыс. москвичей. Среди гостей акции - почетные граждане города Москвы Иван Слухай и Владимир Долгих, Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны военной службы, ветераны труда, учащиеся московских школ и кадетских корпусов, активисты поисковых объединений города Москвы", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, под песню "Священная война", исполненной ансамблем песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, воины почетного караула возложили цветы к памятной доске, установленной на здании Белорусского вокзала. На протяжении всего дня гости вокзала могли слушать фронтовые песни.