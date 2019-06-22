Проспект Академика Сахарова в Москве перекроют из-за митинга

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Проспект Академика Сахарова в Москве будет полностью перекрыт с 12:00 до 21:00 в связи с проведением митинга. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Уточняется, что в этот день с 12:00 до 21:00 нельзя будет проехать от Докучаева переулка до Садового кольца. Также машинам будет запрещено проезжать по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка.

Ранее сообщалось, что 23 июня правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Митинг пройдет на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с 17:00 до 19:00. Предполагаемое количество участников - 20 тыс. человек. Следить за правопорядком на митинге будет главное управление МВД России по Москве.