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В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла

Возможны порывы ветра до 17 м/с

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер северный, 5-10 м/с. При грозе возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 22-27 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.

Желтый уровень опасности объявлен в Московской области в воскресенье из-за гроз, ветра, дождя. В Шатурском районе объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокой пожароопасности.

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