Прохладная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве с 24 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Прохладная погода до плюс 18-23 градусов с грозами и дождями ожидается в Московском регионе с 24 июня. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Местами [синоптики] прогнозировали кратковременные дожди, возможны гроза и порывистый ветер. Будет отмечаться общее понижение температурного фона до нормы и даже немного ниже нормы - [синоптики] прогнозируют максимальную температуру плюс 18-23 градусов, ночью - плюс 9-14 градусов", - сказала Макарова.

По словам собеседницы агентства, понижение температуры связано с приходом в регион прохладных воздушных масс с севера.

"С пятницы прогнозируется циклон с северо-запада, со стороны Балтики. Он разовьется и охватит всю Европейскую Россию, принесет кратковременные дожди разной интенсивности. Где-то - с грозами", - добавила Макарова.

На минувшей неделе в столичном регионе сохранялась аномально жаркая погода, столбики термометра поднимались за отметку плюс 30 градусов, при этом в городе и окрестностях не было существенных осадков.