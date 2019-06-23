Купание на пляже "Левобережный" в Москве приостановлено

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило купание в зоне отдыха на пляже "Левобережный" на севере столицы в связи с несоответствием воды санитарным нормам по микробиологическим показателям. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

"Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северном административном округе при проведении контроля качества воды установлено, что по результатам проведенных лабораторных исследований вода в купальной зоне пляж "Левобережный" не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям. В связи с чем ГАУК "Северное Тушино" (балансодержатель зоны отдыха) было выдано предписание об установке знаков о запрете купания до получения удовлетворительных результатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зонах отдыха Мещерское, озеро Черное и Школьное, Тропарево, Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3 вода соответствует санитарным требованиям.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 июня открылись 108 зон отдыха у воды, включая восемь зон отдыха с купанием.