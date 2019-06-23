Картина Шона Снайдера "В прах" открыла V Московский еврейский кинофестиваль

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пятый Московский еврейский кинофестиваль, который пройдет с 23 по 30 июня, открылся в воскресенье российской премьерой фильма "В прах". Картину зрителям представил режиссер Шон Снайдер.

"Это очень странный и очень личный фильм. Для меня этот фильм о том, чтобы иметь диалог и разговаривать вне наших эмоциональных и духовных границ, вне зоны комфорта", - поделился своим видением создатель картины.

Фильм "В прах" поборется за главный приз фестиваля в основном конкурсе. Картина рассказывает историю Шмуэля, хасидского кантора из северной части Нью-Йорка, который сходит с ума после скоропостижной смерти своей жены. Он пытается найти утешение в религии, однако все тщетно.

В рамках открытия, которое прошло в киноцентре "Октябрь", также был показан оригинальный видеоклип, рассказывающий историю еврейского кино от братьев Люмьер до наших дней. Показ клипа, состоящего из хроникальных кадров, прошел под живое исполнение ансамбля "4'33" под руководством композитора Алексея Айги. Кроме того специальным призом фестиваля был отмечен режиссер Дмитрий Астрахан.

В программе конкурса полнометражного кино участвуют семь картин, короткометражного художественного - 13 и короткометражного документального - 11 фильмов. Все остальное - это различные тематические внеконкурсные программы. Всего на фестивале будет показано около 60 картин.

Оценивать участников смотра будут также режиссеры, продюсеры, актеры, кинокритики. Победителей определят в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный короткометражный фильм" и "Приз жюри". Лауреаты получат приз фестиваля, который называется "Ключ к открытиям" - статуэтку, символизирующую положение еврейской культуры, стоящей на стыке взаимодействия самых разных стран и национальностей.