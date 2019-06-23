Всероссийский водный конгресс начинает работу в Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Всероссийский водный конгресс, посвященный теме "Водные ресурсы России для реализации национальных целей и стратегических задач развития страны", пройдет в Москве с 24 по 26 июня, говорится в сообщении пресс-службы Минприроды России.

Помимо национального проекта "Экология", эксперты форума обсудят федеральные проекты "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов", "Внедрение наилучших доступных технологий" и другие. В пленарных заседаниях форума примут участие глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

"Ежегодно мероприятие обсуждает все современные вызовы и угрозы, стоящие перед водной отраслью страны, рассматривает природоохранные инициативы и лучшие практики территорий, формулирует предложения по совершенствованию государственной политики и законодательной базы. Можно с уверенностью сказать, что благодаря конгрессу вода России ежегодно находится в фокусе общественного внимания, государства и промышленности", - цитирует пресс-служба слова Кобылкина.

По словам министра, Всероссийский водный конгресс ежегодно становится важной площадкой обмена мнениями для всех ответственных сторон в рамках отрасли. "В масштабном национальном проекте "Экология" пять из 11 федеральных направлений относятся к сохранению, восстановлению и улучшению состояния водных объектов, уникальных озер и великих рек России. Для достижения целевых показателей, обозначенных в стратегическом документе, необходимо системное межведомственное и межотраслевое взаимодействие, конструктивный диалог с регионами, экспертами, научным и бизнес сообществом", - сказал он.

Организаторы форума ожидают, что его посетят около 2 тыс. человек. Среди участников - руководители субъектов РФ, профильных ведомств регионов России, представители отраслевых промышленных союзов и объединений, водопользователи из всех отраслей экономики.

Конгресс проводится Советом Федерации совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения при поддержке правительства РФ.