В Москве в понедельник ожидаются северный ветер и переменная облачность

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, отсутствие осадков и до 28 градусов тепла ожидаются в столичном регионе в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Воздух в Москве прогреется в понедельник днем до 26 градусов тепла, ночью температура опустится до 10 градусов тепла.

В Подмосковье днем ожидается до 28 градусов тепла, ночью термометры покажут 7-12 градусов выше нуля.

Скорость северного ветра днем составим 6-11 м/с. Атмосферное давление днем составит около 755 мм ртутного столба.