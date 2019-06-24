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В Москве в понедельник ожидаются северный ветер и переменная облачность

Воздух в столице прогреется до 26 градусов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, отсутствие осадков и до 28 градусов тепла ожидаются в столичном регионе в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Воздух в Москве прогреется в понедельник днем до 26 градусов тепла, ночью температура опустится до 10 градусов тепла.

В Подмосковье днем ожидается до 28 градусов тепла, ночью термометры покажут 7-12 градусов выше нуля.

Скорость северного ветра днем составим 6-11 м/с. Атмосферное давление днем составит около 755 мм ртутного столба.

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