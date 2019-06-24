Лодочная станция появится на берегу Большого городского пруда в Зеленограде

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Лодочная станция, к которой одновременно смогут причалить до 12 лодок, появится в парке Победы в Зеленограде на берегу Большого городского пруда, строительство станции планируется завершить до конца года. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"В парке Победы в Зеленограде на берегу Большого пруда со стороны Центрального проспекта откроется лодочная станция. Она появится на набережной, к обустройству которой сейчас приступили. Одновременно причалить к станции сможет до 12 лодок", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города столицы, старая лодочная станция, которая ранее располагалась на Малом городском пруду, была закрыта и разобрана. Новая станция станет частью зоны отдыха у воды - у Большого городского пруда появится просторная набережная, площадь которой составит около 1,5 тыс. кв. м.

Отмечается, что при создании новой лодочной станции и набережной будут использованы экологичные водостойкие материалы.

"Настил набережной выполнят из современного террасного покрытия, а павильон площадью 65 кв. м - из термоясеня. В павильоне разместятся пункт проката с кассами, киоском и эллингом для круглогодичного хранения лодок. Рядом обустроят зону ожидания с навесом и лавочками. Для отдыха у воды установят шезлонги. За безопасностью посетителей будут следить спасатели с высокой смотровой вышки", - добавляется в материале.

Также на портале отмечается, что в этом году еще одну лодочную станцию планируют построить в столичном парке "Люблино" на берегу Люблинского пруда.