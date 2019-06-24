Московский стенд получил награду за лучшую презентацию на туристической выставке в Пекине

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Стенд московского комитета по туризму получил награду за лучшую креативную презентацию туристского потенциала на международной выставке Beijing International Tourism Expo (BITE), прошедшей 18-20 июня в Пекине, сообщается в понедельник на информационном портале мэра Москвы.

"Стенд столицы представлял собой информационно-развлекательную площадку. Его посетители могли расписать двухметровую матрешку вместе с профессиональным художником, принять участие в лотерее, а также познакомиться с городом при помощи технологий виртуальной реальности", - говорится в сообщении. Специально для выставки были разработаны карта столицы с основными достопримечательностями, гастрономический гид и путеводитель на английском и китайском языках.

Кроме того, московские специалисты в рамках форума обсудили развитие туризма в Москве с представителями бизнеса из Китая и Юго-Восточной Азии.