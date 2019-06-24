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Электрички Рижского направления МЖД следуют с опозданием

По данным пресс-службы МЖД, принимаются все необходимые меры для решения проблемы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пригородные поезда Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с опозданием в сторону Москвы в понедельник утром из-за незапланированной остановки одной из электричек, сообщила пресс-служба МЖД.

"Сегодня в 07:40 на перегоне Нахабино - Павшино Рижского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд компании-перевозчика сообщением Новоиерусалимская - Москва. В результате незапланированной остановки электрички затруднено движение пригородных поездов в сторону Москвы. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание и ввести задержанные поезда в график", - говориться в сообщении.

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