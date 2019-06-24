Строители завершили монтаж гигантского стеклянного купола в парке "Остров мечты" в Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Специалисты завершили установку самого большого стеклянного купола в России над тематическим парком "Остров мечты" на юге Москвы. Общая площадь остекления составила более 28 тыс. кв. м, сообщает в понедельник пресс-служба парка.

"Завершен один из самых технологически сложных этапов строительства крытого тематического парка "Остров Мечты" - монтаж гигантских стеклянных куполов в зоне городского променада. Полностью остеклены все семь куполов: четыре в зоне прогулочно-торговых галерей и три - над атриумами променада - общей площадью более 28 тыс. кв.м", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

В сообщении уточняется, что купол над центральным атриумом парка - самый большой стеклянный купол в России, площадь которого составляет 8 тыс. кв. м. "Это почти в семь раз больше размера стеклянного купола над Галереей Виктора Эммануила в Милане и в 2,5 раза - купола Нормана Фостера над зданием Рейхстага в Берлине. Высота купола - 35 м, что сравнимо с 12-этажным домом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сборку гигантской металлической конструкции купола выполнила компания Metal Yapi - один из мировых лидеров по проектированию и производству металлоконструкций, стальных и стеклянных систем. На проекте трудилось более 300 человек, в том числе профессиональные монтажники-высотники, обладающие навыками работы со светопрозрачными конструкциями.

"При проектировании мы учли все особенности московской погоды с обильными снегопадами и дождями. Зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом - поддерживаться прохладная температура. Поэтому посетители парка смогут комфортно себя чувствовать на его территории круглый год, а благодаря прозрачным куполам, прогуливаясь по улочкам городского променада, они будут ощущать себя словно под открытым небом", - цитирует пресс-служба руководителя проекта "Остров мечты" Константина Голубева.

Ранее сообщалось, что первая очередь крупнейшего в Европе и Азии крытого парка развлечений "Остров мечты" в Москве планируется к открытию в сентябре 2019 года, к празднованию Дня города. Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября, всего на строительство планируется направить более $1,5 млрд. Объект будет полностью крытым, в нем расположатся пять тематических зон: спортивная, семейная, детская, интерактивная и непосредственно парковая, где появятся скверы и искусственные озера.