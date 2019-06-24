Около 30 км новых дорог построят в Москве до конца года

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Более 22 км новых дорог построено в Москве в первом полугодии текущего года. До конца года в эксплуатацию будет введено еще около 30 км, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

"В первом полугодии 2019 года за счет средств городского бюджета построено и введено в эксплуатацию 22,5 км дорог, пять искусственных сооружений, два пешеходных перехода. Знаковые объекты: Участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы, тоннель под Калужским шоссе и многоуровневая транспортная развязка в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами. Всего до конца 2019 года планируется построить 51,1 км дорог, 17 искусственных сооружений, 11 внеуличных пешеходных переходов", - сказал он.

По словам Бочкарева, также в первом полугодии 2019 года были введены в эксплуатацию 17,9 км линий метро и восемь станций. До конца года планируется построить Некрасовскую линию от станции "Косино" до станции "Авиамоторная", северо-восточный участок Большой кольцевой линии от станции "Авиамоторная" до станции "Лефортово".