Электрички на Рижском направлении МЖД начали курсировать по расписанию

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Железнодорожники ликвидировали сбой в движении пригородных поездов Рижского направления Московской железной дороги, который произошел утром в понедельник. Сейчас электрички ходят по расписанию, сообщили в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники ввели в график движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за незапланированной остановки одной из электричек поезда Рижского направления в сторону Москвы курсировали с отставанием от графика.