Журналисты и блогеры заявили о намерении контролировать программу "Мой район"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Группа московских журналистов и блогеров заявила о намерении контролировать столичную программу благоустройства "Мой район". Это следует из информационной листовки, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Мы - пятеро московских журналистов и блогеров: Роман Бабаян, Андрей Медведев, Наталия Метлина, Мария Киселева и Галина Ржаксенская. Мы столкнулись с тем, что местные власти, не спрашивая мнения москвичей, сами решают, где, когда и как проводить работы по благоустройству районов нашего города. Власть не должна принимать решения без учета мнения москвичей. Мы заставим чиновников услышать жителей и выполнить свои обещания <...> Призываем всех неравнодушных людей присоединится к общественному движению "Мой район", - говорится в документе.

Организаторы движения также призывают москвичей подписать соответствующую петицию в поддержку общественного движения на сайте Change.org.

"Порталы "Активный гражданин", "Наш город" и сайт mos.ru являются действующими инструментами для сбора мнений москвичей. Но, согласно нашей практике, при работе "на земле", не все мнения и чаяния жителей учитывают. Москвичи нам говорят, что их не слышат, а также отмечают, что не все имеют возможность оставить мнение на этих порталах, а сотрудники управ и муниципалитетов не обращают внимания на их предложения", - пояснил ТАСС цель инициативы Медведев.

По его словам, в числе инициаторов общественного движения журналисты и блогеры, которые продолжительное время освещают тему благоустройства в своих материалах и публикациях. Также четверо из них являются кандидатами-самовыдвиженцами на предстоящих выборах в Московскую городскую думу.

Программа "Мой район"

Программа "Мой район" была анонсирована и запущена в середине 2018 года в рамках предвыборной кампании Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Она предполагает комплексное развитие с таким расчетом, чтобы обеспечить горожанам равные комфортные условия проживания вне зависимости от района, в котором они находятся.

Московская городская программа "Мой район", активные работы по которой начались в 2019 году, будет реализована в течение пяти лет. В этом году в столице по ней благоустроят около 160 улиц и парковых территорий.