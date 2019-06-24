Станцию БКЛ "Печатники" в Москве построят в стиле необрутализм

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Новую станцию Большой кольцевой линии метро "Печатники" в Москве оформят в цветах "характерных для типографии". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"Станцию "Печатники" построят в лаконичном стиле необрутализм. В оформлении будут использованы характерные для типографии цвета: черные, серые и белые. Из нержавеющей стали выполнят стены, пол - из натурального камня, а потолок - из алюминия", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Отмечается, что, по замыслу архитекторов, наземные вестибюли станции будут напоминать книжную полку - их также выполнят в черно-серой гамме. Прилегающая территория будет благоустроена: планируется высадить деревья, кустарники, цветы, установить лавочки, урны и фонари.

Уточняется, что новая станция появится на юго-востоке Москвы, в одноименном районе на улице Шоссейная. С нее пассажиры смогут сделать пересадку на станцию "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии. Заказчиком разработки концепции станции выступило АО "Мосинжпроект", а автором - ОАО "Ленметрогипротранс".