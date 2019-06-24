Мосгоризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Мосгордумы еще от четырех партий

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком в ходе заседания в понедельник заверил списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от партий "Народный альянс", "Справедливая Россия", "Партия Роста" и "Возрождение аграрной России".

"Документы проверены, нарушений <...> не установлено. Предлагается заверить списки кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва", - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова на заседании комиссии.

Она уточнила, что от партии "Народный альянс" в список вошел один кандидат, от "Справедливой России" - 43, от партии "Возрождение аграрной России" - 12 и от "Партии Роста" - 11 человек.

Ранее Мосгоризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Мосгордумы от восьми партий: "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", Российской экологической партии "Зеленые", "Партии возрождения России", КПРФ и партии "ЧЕСТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/".

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.