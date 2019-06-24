Москвичи помогли пресечь незаконный ремонт в доме XIX века в центре города

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мосгорнаследие пресекло незаконный ремонт в доме XIX века на улице Сергия Радонежского в Таганском районе Москвы, который является памятником архитектуры, после обращения граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"В результате обращения граждан на горячую линию Мосгорнаследия, были выявлены и остановлены несогласованные ремонтные работы на выявленном объекте культурного наследия - жилом доме XIX века по адресу: ул. Сергия Радонежского, д. 23-25, стр. 1 <...>. В настоящее время по данному вопросу возбуждено административное дело", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, здание является частью комплекса строений купца Татарникова. Во время проверки специалистами ведомства на фасадах дома проводилось оштукатуривание, стены в помещениях были очищены до кирпичной кладки, заложен дверной проем, а потолок частично зашит фанерой.