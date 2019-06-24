Московские дизайнеры представят свои коллекции на неделе моды в Париже

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Московские дизайнеры смогут продемонстрировать свои коллекции на парижской неделе женской моды в сентябре 2019 года, сообщает в понедельник пресс-служба Московского экспортного центра (МЭЦ). Сбор заявок на участие продлится до конца июня.

Парижская неделя женской моды пройдет с 23 сентября по 1 октября 2019 года, дизайнеры представят на ней коллекции одежды весна-лето-2020.

"Осталось всего пять дней, чтобы подать заявку на участие и вывести свой бренд на международный уровень, - говорится в сообщении. - Сбор заявок стартовал 20 мая и продлится до 30 июня - принять участие в отборе могут все марки, зарегистрированные на территории российской столицы".

Финальный список брендов, которые отправятся во Францию, сформирует экспертная комиссия, состоящая из главных редакторов глянцевых изданий, представителей крупного ретейла и экспертов.

По данным МЭЦ, в 2018 году экспорт одежды, обуви, текстиля и кожи из Москвы во Францию составил $13,8 млн. Доля столицы в совокупном российском экспорте во Францию в этом сегменте достигла 89,4%.