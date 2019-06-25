Переменная облачность и температура до 24 градусов тепла ожидаются в Москве 25 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сухая и теплая погода с температурой до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 22-24 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 10 градусов. Синоптики предупреждают о риске возникновения природных пожаров.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс семи градусов.