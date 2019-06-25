Температура в Москве к 29 июня понизится до 13-16 градусов тепла

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Москву к концу недели ожидает похолодание: температура воздуха днем в субботу, 29 июня, составит 13-16 градусов тепла, что на 15-18 градусов ниже той, что была в жаркую субботу, 22 июня. Об этом ТАСС во вторник рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу мы прогнозируем, что максимальные температуры будут в диапазоне от 13 до 16 градусов. По сравнению с той погодой, которая была еще в минувшую субботу, температура понизится на 15-18 градусов. Это, конечно, низко", - сказал он.

Вильфанд сообщил, что теплая погода с температурой 19-22 градуса тепла ждет москвичей до 27 июня включительно. Незначительные осадки возможны в 26 и 27 июня, также прогнозируется повышенное атмосферное давление.

"В последующем происходит резкое изменение циркуляции воздуха. На Москву, как говорят синоптики, "садится" глубокий циклон", - сказал Вильфанд, отметив, что он принесет облачность, продолжительные дожди и похолодание до 14-19 градусов в дневные часы в пятницу. Кроме того, значительно - на 15-20 мм ртутного столба - снизится атмосферное давление.

По словам Вильфанда, интенсивный, длительный дождь - "вполне позитивный фактор". "За 23 дня июня, выпало меньше 20% нормы осадков, и создалась напряженная ситуация. Дождь нужно понимать как позитивный фактор, а вот низкая температура, к сожалению, приходится на выходные", - заключил метеоролог.