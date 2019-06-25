В Москве в Капотне обустроят бульвар с пляжным волейболом и воркаутом

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Бульвар с площадками для пляжного волейбола и воркаута, столами для тенниса и зонами отдыха создадут в парке в столичной Капотне на юго-востоке города. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В парке в Капотне появится бульвар протяженностью около 500 м. Он пройдет вдоль набережной Москвы-реки и будет предназначен для прогулок и занятий спортом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас на бульваре завершается устройство площадки для игры в пляжный волейбол, площадь которой составит 420 кв. м, в ближайшее время там также появятся пять теннисных столов, площадка для воркаута с турниками, брусьями, перекладинами, рукоходами и шведскими стенками. Кроме того, на бульваре будет три места для отдыха с навесами и скамейками, одно из которых будет предназначаться, в том числе, для проведения культурно-массовых мероприятий.

В самом парке планируют обновить тропинки, оборудовать три детских площадки, поставить новые фонари, а осенью - высадить новые деревья и кустарники. Вдоль набережной Москвы-реки будет смонтирована архитектурно-художественная подстветка, а ее инфраструктуру приспособят для маломобильных граждан.