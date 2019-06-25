Ретроспективу фильмов с участием Александра Панкратова-Черного покажут в сети "Москино"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Показы фильмов с участием народного артиста России Александра Панкратова-Черного пройдут в кинотеатрах сети "Москино" с 26 по 30 июня по случаю 70-летия актера. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Ретроспективу покажут с 26 по 30 июня в четырех кинотеатрах городской сети. Бесплатные киносеансы приурочены к 70-летию со дня рождения актера, которое он отметит 28 июня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что показы пройдут в кинотеатрах "Звезда", "Салют", "Юность" и "Космос". Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте "Москино". Зрители смогут увидеть такие картины как "Перед рассветом", "Зимний вечер в Гаграх", "Мы из джаза", также в программу вошел режиссерский дебют Панкратова-Черного - фильм "Взрослый сын".