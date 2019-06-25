Дожди и грозы ожидаются в Москве с 27 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сильные дожди и грозы ждут Москву 27 и 28 июня. Об этом ТАСС во вторник сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы прогнозировали, что некомфортная погода начнется с пятницы. На самом деле - уже с четверга (27 июня). Некомфортная погода, конечно, для москвичей, <...> для работников сельского хозяйства - нормально, дожди пойдут наконец-то", - сказал он.

По словам Вильфанда, днем температура в столице будет достигать 20 градусов тепла, но к вечеру 27 июня местами в городе пройдет сильный дождь с грозой. "И пятница вся будет дождливая, проливные дожди, порывистый ветер - 13-18 м/с", - отметил собеседник агентства.

Он отметил, что на выходных также будет прохладно, дневные температуры составят всего 12-17 градусов выше нуля.