Прокуратура проконтролирует расследование дела серийного отравителя в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проконтролирует ход расследования уголовного дела об отравлениях и последующих ограблениях людей в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Прокуратура поставила на контроль результаты расследования указанного уголовного дела", - сказал она. Кроме того, районным прокурорам дано указание проверить, как правоохранительные органы реагировали на факты отравлений. "Территориальным прокурорам дано поручение изучить все процессуальные решения, принятые по схожим обстоятельствам", - уточнила Нефедова.

По подозрению в этих преступлениях задержан 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что он находится в Москве с 2015 года. По предварительным данным, он действовал в центре Москвы, в основном на территории Басманного района, как минимум с мая. При обыске у него изъяты похищенные вещи и порошкообразное вещество. По предварительной информации, он подсыпал своим жертвам в неалкогольные напитки, предположительно, феназепам, после чего они впадали в полусонное состояние или даже теряли сознание.

Источник в медицинских службах сообщил, что в больницы с признаками отравления были госпитализированы четыре человека, в их числе фотограф издания The Village Людмила Чижова. Преступления, как правило, совершались на Хохловской площади. До задержания мужчина находился под подпиской о невыезде как подозреваемый в двух кражах. "Мера пресечения подозреваемому будет ужесточена, полиция будет добиваться его ареста", - пояснили в правоохранительных органах.

В новость внесена правка (13:00 мск) — уточненяется имя спикера в первом абзаце, правильно - Людмила