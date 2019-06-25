Пытавшегося продать медаль "За оборону Ленинграда" мужчину задержали в центре Москвы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали на Арбате в Москве подозреваемого в попытке продажи государственных наград СССР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В ходе проверки информации сотрудники полиции на улице Арбат задержали подозреваемого - 31-летнего приезжего мужчину - при попытке сбыта медали "За оборону Ленинграда". Проведенной экспертизой установлено, что изъятая медаль является подлинной государственной наградой СССР", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ ("Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград"), а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.