Павильон Узбекистана воссоздадут на ВДНХ

ТАШКЕНТ, 25 июня. /ТАСС/. Хокимият (администрация) Ташкента и мэрия Москвы подписали соглашение об аренде павильона на территории ВДНХ для создания там павильона Узбекистана, сообщила во вторник пресс-служба хокимията.

"В результате переговоров, основанием для которых послужила договоренность с Дмитрием Медведевым во время его недавнего визита, 24 июня текущего года в Москве подписан договор между мэрией российской столицы и хокимиятом Ташкента об аренде павильона и земельного участка под ним. Были также рассмотрены финансовые и организационно-технические вопросы, связанные с воссозданием узбекистанского павильона", - сказано в сообщении.

Торжественное открытие павильона состоится после завершения ремонтных работ. "Когда-то павильон Узбекистана был одним из самых красивых на ВДНХ. Прошли годы, и появилась возможность повторного использования "родного" павильона для презентации туристического потенциала, инвестиционной привлекательности нашей родины и знакомства с ней столицы России", - указывает пресс-служба властей Ташкента.