Цирк на Вернадского пустит зрителей за кулисы в новом иммерсивном спектакле "IntraЦирк"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Большой Московский Государственный цирк на проспекте Вернадского (БМГЦ) поставил иммерсивный спектакль "INTRAЦирк", действие которого будет происходить за кулисами. Об этом во вторник сообщил директор цирка Эдгард Запашный.

"Ни я, ни мой брат Аскольд как постановщики к этому спектаклю отношения не имеем. Мы приняли идею заслуженных артистов РФ, штатных сотрудников Большого Московского цирка Андрея Шарнина и Бориса Никишкина, двух великолепных артистов и режиссеров. В истории мирового цирка такая форма аналогов не имеет, поэтому нам стало интересно. Мы с братом сторонники выхода за "13 метров", выхода цирка на другие площадки, поэтому мы дали возможность им проявить себя", - сказал он.

Запашный отметил, что билеты на первые спектакли уже проданы. "Это не цирк в той форме, к которой мы с вами привыкли, но это происходит в здании цирка, поэтому мы назвали это экспериментом, театрально-цирковым действием в здании Большого Московского цирка", - подчеркнул он.

В этом спектакле зритель является участником закулисных событий. Маршрут пролегает через все здание Большого московского цирка: фойе, конюшни, репетиционный манеж, подвалы, трюм и главную арену. В программе спектакля - дымовой театр теней, подводные сцены, воздушные номера, постоянное взаимодействие артистов со зрителем и отсутствие номеров с дикими животными.

Один из авторов проекта Борис Никишкин рассказал ТАСС о том, что в спектакле артисты цирка раскрываются как театральные драматические актеры. "Цирк у нас в стране очень давно просит новой формы. Классический цирк никто никогда не отменит, он классный, мы в нем родились, выросли как профессионалы и будем в нем работать. Но у нас есть артисты, которые чувствуют в себе еще что-то помимо, у них есть что-то внутри, они хотят показывать не только свои умения, навыки, у них есть, что этим сказать. То есть это их средства выражения, они своим жонглированием говорят о любви или о какой-то беде", - отметил собеседник агентства.

Представители пресс-службы цирка назвали спектакль "синтезом театра, современного искусства и цирка будущего". "Узнаете его тайны, испытаете невероятные эмоции и полностью сможете окунуться в невероятную и волшебную атмосферу цирка. Никаких неудобных кресел, никакого попкорна", - описывают спектакль организаторы. Премьера для публики запланирована на 2 июля.