Облачная погода и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в среду

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 19-21 градус тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 12 градусов. Синоптики предупреждают о риске природных пожаров.

Ветер днем северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Московском регионе возможна гроза местами с порывами ветра до 13-18 м/с. Атмосферное давление днем составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.