Савеловский вокзал планируется разгрузить на четверть с запуском первого МЦД

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Запуск первого Московского центрального диаметра (МЦД) от Одинцова до Лобни позволит разгрузить Савеловский вокзал почти на четверть, сообщил в среду ТАСС первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Гамид Булатов.

"Сейчас большая часть электричек Савеловского направления следует до Савеловского вокзала. С запуском первого диаметра "Одинцово - Лобня" поезда МЦД будут следовать по сквозному маршруту, минуя вокзал, через станцию Москва-Бутырская (в будущем станция Савеловская). Благодаря этому пассажиропоток вокзала снизится почти на четверть", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к запуску первого диаметрального маршрута железнодорожная станция Москва-Бутырская будет благоустроена, здесь установят погодный модуль и стойку экстренного вызова (SOS), отремонтируют платформу и ограждения.

Запуск первого диаметра "Одинцово - Лобня" запланирован на конец 2019 - начало 2020 года. МЦД-1 будет включать в себя 28 станций и пересадки на 12 станций метрополитена, две станции Московского центрального кольца и шесть станций радиальных направлений МЖД.

МЦД-1 улучит транспортную доступность 48 школ, 23 парков, 16 музеев и 26 институтов. По первым двум Московским центральным диаметрам будут курсировать современные поезда "Иволга", спроектированные и собранные в России. Московские центральные диаметры будут работать по графику столичного метро: с 5:30 утра до 1:00 ночи, поезда будут курсировать в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в час-пик.