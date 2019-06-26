Более 500 новых автобусов запустили с начала 2019 года по маршрутам Москвы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Москвы запустили на маршруты общественного транспорта более 500 новых автобусов с начала 2019 года. Все они относятся к экологическому классу "Евро-5" и оснащены климат-контролем, сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов заявлял, что в 2019 году планируется закупить около 1,2 тыс. новых автобусов, а в 2020 и 2021 годах - по 800 единиц.

"Современные автобусы выходят на замену тем, у которых истек срок службы. Кроме того, такой транспорт запускают по новым маршрутам. С начала года по городским маршрутам запустили более 500 новых автобусов. Транспорт уже работает на юге, юго-западе, юго-востоке, севере, северо-западе и в центре Москвы, а также в Зеленограде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в 2019 году на работу будет выведено 1700 новых автобусов, трамваев и электробусов.

Как отметил Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, все новые автобусы относятся к экологическому классу "Евро-5". В них есть система видеонаблюдения, спутниковая навигация, кондиционеры, экраны и разъемы для зарядки мобильных устройств. У машин низкие полы, все автобусы оборудованы пандусами и креплениями для инвалидных кресел.

По итогам 2018 года автобусный парк столицы полностью обновился, с 2010 года власти приобрели почти 10 тыс. машин. Сейчас по Москве курсирует более семи тысяч автобусов, действуют более 900 городских маршрутов.