Реконструкция платформ на станции Долгопрудная МЖД может завершиться к концу 2019 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Реконструкция платформ на железнодорожной станции Долгопрудная Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) завершится в конце 2019 года - начале 2020 года, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"На Долгопрудной вместо старых береговых построят две новые платформы островного типа. Поезда к ним смогут прибывать с обеих сторон, что увеличит пропускную способность станции. Строительство новых платформ планируют завершить в конце 2019 - начале 2020 года", - говорится в сообщении.

Работы на станции связаны с реализацией проекта МЦД-1 Одинцово - Лобня. Специалисты уже установили временные деревянные платформы, с сегодняшнего дня у них начнут останавливаться пригородные поезда.

Отмечается, что для безопасного выхода на платформы и перехода через железную дорогу будет построен надземный вестибюль с турникетно-кассовым залом. В нем будут установлены эскалаторы и лифты. Кроме того, в районе платформы будут построены новые и реконструированы существующие пути, инженерные сети и коммуникации.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, предполагающий создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. МЦД-1 Одинцово - Лобня (52 км, 28 станций) и МЦД-2 Нахабино - Подольск (80 км, 38 станций) планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года.