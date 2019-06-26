Венедиктов: электронное голосование в Москве нужно отменить в случае многократного взлома

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Эксперимент по проведению электронного голосования в рамках выборов депутатов Мосгордумы потребуется отменить в случае многократного взлома программного обеспечения, считает главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" и зампредседателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов.

В среду утром Венедиктов опубликовал свое обращение к председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову, в котором просит прояснить правовую часть вопроса в случае многократного взлома. Ранее журналист сообщил, что система электронного голосования будет открыта с 11 июля в тестовом режиме для всех желающих и предложил хакерам попробовать взломать ее за вознаграждение в 1,5 млн рублей.

"Мы объявили открытый конкурс для хакеров на поиск слабых мест в системе блокчейна, на которой базируется все программное обеспечение. В случае неоднократного взлома систему придется признать неработоспособной и отменить эксперимент. Однако закон существует и действует. Прошу вас назначить мне встречу и провести правовую консультацию по данному вопросу", - написал в обращении к Шапошникову Венедиктов.

Избирательные округа № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное) были утверждены для проведения эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.