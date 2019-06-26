Более 73 тыс. деревьев и почти 650 тыс. кустарников высадят в Москве до конца года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 73 тыс. деревьев и около 650 тыс. кустарников высадят в Москве до конца 2019 года, сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Деревья и кустарники высаживались по программе "Миллион деревьев", в рамках благоустройства территорий, а также в рамках компенсационного озеленения. Что касается планов на осенний период 2019 года, то в столице планируется высадить еще более 73 тыс. деревьев и 648 тыс. кустарников по разным городским программам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данные планы будут скорректированы после согласования схем посадок с ГБУ "Мосгоргеотрест", а также с учетом количества заявок, поданных в рамках программы "Наше дерево".

Пресс-служба отмечает, что весной этого года по программе "Миллион деревьев" было высажено более 7 тыс. деревьев и 235 тыс. кустарников, а в период проведения месячника по благоустройству и в дни общегородских субботников было высажено более 3,5 тыс. деревьев и 28,5 тыс. кустарников.